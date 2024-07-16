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Sakarya Hendek'te bıçaklı kavga! 1 ölü, 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 21:22
Sakarya Hendek'te bıçaklı kavga! 1 ölü, 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 13 Temmuz'da meydana gelen bıçaklı kavgada Yunus E. (24) hayatını kaybetti. Olay, Başpınar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu meydana geldi.

4 ZANLI TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak B.K.G (24), C.C.D (22), O.Ç (22) ve R.A. (40) Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri yapıldı ve Hendek Adliyesine sevk edildiler.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cinayet

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 13 Temmuz'da Başpınar Mahallesi'nde Yunus E. ile B.K.G, C.C.D, O.Ç ve R.A. arasında yaşanan tartışma ile başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve R.A., Yunus E.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Yunus E., çevredeki vatandaşlar tarafından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, hızla harekete geçerek R.A. ile kavgaya karışan B.K.G, C.C.D ve O.Ç'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri yapıldı ve adliyeye sevk edildiler.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus E.'nin hayatını kaybetmesi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm bölgede büyük üzüntü yarattı.

Tutuklanan zanlılar, yargı süreci boyunca cezaevinde kalacaklar. Olayın aydınlatılması ve adaletin yerini bulması için yapılacak yargılamalar sonucunda zanlıların cezalandırılması bekleniyor.

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