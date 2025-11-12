Sakarya Hendek'te D-100'de 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kaza ve Yaralananlar

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolu Adapazarı istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı.

Olayda, Y.E.D. idaresindeki 06 ELZ 838 plakalı hafif ticari araç, E.B. idaresindeki 54 ANJ 343 plakalı panelvan ile K.D. idaresindeki 54 ZD 621 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü K.D. ile hafif ticari araç sürücüsü Y.E.D. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra yaralıları Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

