Sakarya Hendek'te D-100'de 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 18:20
Sakarya Hendek'te D-100'de 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Sakarya Hendek'te D-100'de 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kaza ve Yaralananlar

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolu Adapazarı istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı.

Olayda, Y.E.D. idaresindeki 06 ELZ 838 plakalı hafif ticari araç, E.B. idaresindeki 54 ANJ 343 plakalı panelvan ile K.D. idaresindeki 54 ZD 621 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü K.D. ile hafif ticari araç sürücüsü Y.E.D. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra yaralıları Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ...

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Filistin'e Destek Mesajı
3
Antalya'da Yabani Kuşkonmaz, Yerel Ekonomiye Can Katıyor
4
Kemal Memişoğlu'ndan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması
5
Kastamonu'da 14. Kattan Düşen Kadının Nişanlısı Tutuklandı
6
İzmir'deki Patlama Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti: 3 Sanık Hakim Karşısında
7
Orgeneral Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı