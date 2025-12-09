DOLAR
Sakarya Hendek Yaylaları Karla Beyaza Büründü

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen ve Beşoluk yaylaları etkili kar yağışıyla beyaza büründü; ormanlık alanlar karla kaplandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:39
Sakarya Hendek Yaylaları Karla Beyaza Büründü

Sakarya Hendek Yaylaları Karla Beyaza Büründü

Yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışlar, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. Hendek ilçesinin bin 725 rakımlı Dikmen ve Beşoluk yaylaları, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalardaki ormanlık alanların karla bütünleşmesi, güzel ve kartpostallık görüntüler oluşturdu.

