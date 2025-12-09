Sakarya Hendek Yaylaları Karla Beyaza Büründü
Yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki yaylalar, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Kent genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışlar, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. Hendek ilçesinin bin 725 rakımlı Dikmen ve Beşoluk yaylaları, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Yaylalardaki ormanlık alanların karla bütünleşmesi, güzel ve kartpostallık görüntüler oluşturdu.
