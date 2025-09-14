Sakarya Karasu'da Traktör Devrildi: 88 Yaşındaki Sürücü Öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Paralı Mahallesi'nde traktör devrildi; sürücü Ali Uygun (88) hayatını kaybetti, cenaze Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 14:51
Kaza yerinde inceleme ve müdahale

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Paralı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ali Uygun (88) idaresindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi. Bir süre Uygun'dan haber alamayan yakınları bahçeye gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Ali Uygun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

