Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de Denize Giriş Yasaklandı

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de Denize Giriş Yasağı

Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kocaali, Kaynarca ve Karasu ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı'nın Açıklaması

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşullarının etkisiyle bugün ve yarın tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmediği belirtildi. Vatandaşların, ortaya çıkan bu yasağa uymaları istendi.

Akçakoca'da Dalga Boyu 3 Metreye Ulaştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kuvvetli rüzgarların neden olduğu dalga boyu 3 metreye kadar yükseldi. İlçedeki sahillerde yoğun dalga ve rip akıntısının hakim olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girilmesi yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, dalgaların tehlike arz ettiğini belirten kırmızı bayraklarla vatandaşları uyarıyor.

Sakarya'da Benzer Yasaklar

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de benzer elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişlere müsaade edilmiyor. Yetkililer, vatandaşlardan bu durumun ciddiyetine dikkat etmelerini ve emniyetlerini önceliklendirmelerini talep ediyor.