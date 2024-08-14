Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de Denize Giriş Yasaklandı

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı sahillerde denize girmek yasaklandı. Yasağa uyulması uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:00
Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de Denize Giriş Yasaklandı

Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de Denize Giriş Yasağı

Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kocaali, Kaynarca ve Karasu ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı'nın Açıklaması

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşullarının etkisiyle bugün ve yarın tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmediği belirtildi. Vatandaşların, ortaya çıkan bu yasağa uymaları istendi.

Akçakoca'da Dalga Boyu 3 Metreye Ulaştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kuvvetli rüzgarların neden olduğu dalga boyu 3 metreye kadar yükseldi. İlçedeki sahillerde yoğun dalga ve rip akıntısının hakim olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girilmesi yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, dalgaların tehlike arz ettiğini belirten kırmızı bayraklarla vatandaşları uyarıyor.

Sakarya'da Benzer Yasaklar

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de benzer elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişlere müsaade edilmiyor. Yetkililer, vatandaşlardan bu durumun ciddiyetine dikkat etmelerini ve emniyetlerini önceliklendirmelerini talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı