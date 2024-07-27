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Sakarya, Kocaeli ve Düzce Plajlarında Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli, Sakarya ve Düzce sahillerinde kötü hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:35
Sakarya, Kocaeli ve Düzce Plajlarında Denize Girmek Yasaklandı

Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı

Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kaynarca ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı'ndan gelen bilgilere göre, bu yasak tüm plajları kapsıyor.

Sakarya’da Güvenlik Önlemleri

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, denizle buluşan sahil kesimlerinde yoğun dalgalar ve rip akıntıları etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle, kaymakamlıktan yapılan açıklamalarla, denize girmek yasaklandı.

Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sahil boyunca kırmızı bayraklar çekerek, vatandaşları tehlikeye karşı uyarıyor.

Düzce'de Dikkat Çekici Uyarılar

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de elverişsiz hava ve deniz koşulları gerekçe gösterilerek, tüm plajlarda denize girilmesi kesinlikle yasak. Cankurtaran ekipleri burada da kırmızı bayraklarla denizden uzak durulması gerektiği konusunda halkı ikaz ediyor.

Ayrıca, Akçakoca Kaymakamlığı, olası sel, su baskını, taşkın ve heyelan risklerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istemekte.

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