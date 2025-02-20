Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Etkili Kar Yağışı

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:25
Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Etkili Kar Yağışı

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Kar Yağışı Sonrası Görüntüler

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde ve Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini artırıyor. Sakarya'nın Kocaeli'ye bağlı Kestanepınarı, Çakmaklı, Kirazlı, Şerbetpınarı, Aktaş, Süngüt ve Kızılüzüm mahalleleri, kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi ekipleri, bu bölgelerde kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Kocaali ve Hendek ilçelerini birbirine bağlayan Çam Dağı yolu mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Ormanlık alanlar ve tarım arazileri de kar altında kalırken, bazı bölümlerde kardelenler görüntülendi.

Kocaeli'de Ulaşımda Dikkatli Olun

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Otoyolun Derince ve Körfez geçişlerinde yağış nedeniyle ulaşımda bir aksama yaşanmıyor. Karla mücadele ekipleri, yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, Körfez, Derince ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkında kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Karabük'te Kış Manzaraları

Karabük'ün yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış, özellikle Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkiinde görülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

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