Sakarya Makarna Fabrikasındaki Patlamada İhmal İddiaları Güçleniyor

Sakarya'daki Makarna Fabrikasındaki Patlama: İhmal ve Önlem Eksiklikleri Öne Çıkıyor

15 Eylül'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen makatnra fabrikasındaki patlama, 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 26 kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Olayın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, patlamanın işverenin ve ilgili sorumluların ihmallerine bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanıyor.

Bilirkişi Raporu: Eksiklikler ve İhmaller Dikkat Çekiyor

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan 61 sayfalık raporda, patlamadan korunma dokümanındaki eksiklikler, toz birikimi ve risk analizi gibi başlıklar altında önemli bulgular yer aldı. Raporda, mevcut patlamadan korunma dokümanının gerekli mevzuat ve standartlara uygun olarak düzenlenmediği ve sahadaki riskleri yeterince dikkate almadığı belirtilmektedir.

Yapılan incelemelerde, üretim alanlarında ciddi miktarda toz birikimi olduğu tespit edildi. Elektrik panoları gibi kritik noktalarda biriken tozun, yangın ve patlama riskini artırdığı, temizlik faaliyetlerinin de patlama riski oluşturacak şekilde uzun periyotlarla yapıldığı ifade edildi.

Uygun Ekipman Seçimine Dikkat Edilmemiş

Raporda, mevcut risk analizinin yetersiz olduğuna ve toz patlaması riskinin sadece yüzeysel olarak değerlendirildiğine dikkat çekildi. Elektrik panolarında alınan sızdırmazlık önlemlerinin yetersiz olduğu, kapakların açık bırakıldığı ve doğru ekipman seçimine özen gösterilmediği belirtildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Eksikliği

Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yeterince yerleşmediğinin görüldüğü, iş güvenliği uzmanının önerilerinin dikkate alınmadığı ifade edildi. Bu durum, iş kazalarının olağan süreçler olarak algılanmasına neden oldu.

Olayın Sebepleri ve Sorumlular

Raporda, toz birikimi ve mevcut önlemlerin yetersizliğinin olayın meydana gelmesinde etkili olduğu sonucuna varıldı. İşverene, gerekli tedbirleri almadığı ve çalışanların güvenliğini sağlamadığını belirtildi. Sonuç olarak, patlama, mevzuata uyumsuzluklar ve önlem eksiklikleri nedeniyle oluşmuştur.

Olay Sonrası Gelişmeler

Patlamanın ardından başlatılan soruşturmada, 7 zanlı ifadeye çağrıldı, aralarında fabrika müdürü V.U.'nun da bulunduğu bazı kişiler tutuklandı. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.