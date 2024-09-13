Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk Hava Kuvvetleri'nin Rolü

MSB'den Sakarya Meydan Muharebesi Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin 13 Eylül 1921'de sona eren ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki önemli rolüne dair bir paylaşımda bulundu.

Hava Kuvvetlerinin Görevleri

Bakanlığın sosyal medya platformlarından gerçekleştirdiği paylaşımda, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Türk havacılarının oldukça kritik görevler üstlendiği vurgulandı. Bu kapsamda, 18 günde toplam 40 sorti uçuş gerçekleştirildiği belirtildi.

Başarıyla Gerçekleştirilen Misyonlar

Paylaşımda, "Bu uçuşlar esnasında Cephe Komutanlığı tarafından verilen istihbarat, keşif, gözlem, taarruz ve hava-hava muharebesi görevleri başarıyla icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Saygı Duruşu

MSB, başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra vatan için mücadele eden Cephe Bölüğü Komutanı Yüzbaşı Fazıl Bey, Üsteğmen Hasan Basri Bey ve Sivil Pilot Vecihi Hürkuş'u rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Görsellerle Desteklenen Paylaşım

Ayrıca, Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullanılan İsmet Uçağı ve Türk havacılarına ait fotoğraflara da paylaşımlarda yer verildi.