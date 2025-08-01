Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları hızla devam ediyor. Alınan bilgilere göre, 22 yaşındaki G.S., akrabasıyla birlikte nehir kenarına geldiği sırada akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay Yerinde Acil Müdahale

Bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD personeli, genci bulmak için nehir üzerinde botla arama çalışması yaparken, polis dalgıç ekipleri nehir tabanında arama gerçekleştirdi.

Olayın Ardından Yapılan Çalışmalar

G.S.'nin eşyalarına da polis ekipleri tarafından el konulurken, akrabası ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Nehre düştüğü değerlendirilen genci bulmak için sürdürülen arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Halk, arama çalışmalarının olumlu sonuçlanması adına dua ederken, yetkililer en kısa sürede genci bulmayı hedefliyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nehirde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nehirde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.