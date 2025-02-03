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Sakarya'nın Oto Bakım Ürünleri 84 Ülkeye İhraç Ediliyor

Sakarya merkezli firma, oto bakım ve temizlik ürünlerini 84 ülkeye göndermeye başladı. Üretim yelpazesi genişliyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:25
Sakarya'nın Oto Bakım Ürünleri 84 Ülkeye İhraç Ediliyor

Sakarya'nın Oto Bakım Ürünleri Dünyaya Açılıyor

Sakarya'da üretilen oto bakım ve temizlik ürünleri, dünya çapında 84 ülkeye ihraç edilmeye başlandı. Akyazı ilçesinde 2005'te kurulan fabrika, uluslararası pazarda kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.

Yerli Üretim, Global Başarı

Firma, 2014 yılından itibaren ihracat yapmaya başladıktan sonra, Kazakistan (2018), Ukrayna (2019) ve Azerbaycan (2020) gibi ülkelerde üretim tesisleri açarak uluslararası varlığını güçlendirdi. Genel Müdür Ali Koç, "80'nin üzerinde ülkeye ihracat başarısı göstermiş firmayız" diyerek, bu başarıda distribütör ağlarının önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Zengin Ürün Yelpazesi

Ürün yelpazesi arasında halı bakım ürünleri, evsel ve endüstriyel temizlik ürünleri, oto ve halı parfümü, aerosol ürünler ve pasta cila yer alıyor. Üretim aşamasında, Yüksek Kimyager Mehmet Can Küçük, ürünlerin laboratuvar ortamında standart değerlerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol ettiklerini belirtti.

Gelecek Projeler ve Eğitim Faaliyetleri

Koç, Akyazı'daki öğrenciler için geliştirilen projeler hakkında bilgi vererek, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde pratik becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara odaklandıklarını aktardı. Projelerin 2026 yılında Türkiye genelinde uygulanması hedefleniyor.

Bu çabalar, sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası pazarda da Sakarya'nın otomotiv bakım ürünleri sektöründe daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2005'te fabrika kuran, 2018'de Kazakistan, 2019'da Ukrayna ve 2020...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2005'te fabrika kuran, 2018'de Kazakistan, 2019'da Ukrayna ve 2020 yılında Azerbaycan'da üretime başlayan firma, 84 ülkeye oto bakım ve temizlik ürünleri gönderiyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2005'te fabrika kuran, 2018'de Kazakistan, 2019'da Ukrayna ve 2020...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2005'te fabrika kuran, 2018'de Kazakistan, 2019'da Ukrayna ve 2020 yılında Azerbaycan'da üretime başlayan firma, 84 ülkeye oto bakım ve temizlik ürünleri gönderiyor.

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