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Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar yağışı ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Çam Dağı'nda kış manzaraları havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:02
Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Sakarya'nın Beyaz Örtüsü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kent genelinde dünden bu yana devam eden yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Çam Dağı'nda Kış Manzaraları

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda, öğleden sonra kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu gelişme, bölgenin kış manzaralarını gözler önüne serdi.

Hava koşullarının oluşturduğu bu etkileyici manzara, havadan yapılan çekimlerle de görüntülendi. Sakarya'daki bu doğal güzellik, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda öğleden sonra kar yağışı başladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda öğleden sonra kar yağışı başladı.

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