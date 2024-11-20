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Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı

Sakarya'da öğrenciler, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranları için duyarlılık gösterdi ve etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:50
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı

Sakarya'da Öğrenciler Tek Yürek Oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde öğrenciler, Filistinli akranlarına destek olmak amacıyla bir araya geldi.

Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak gerçekleştirdikleri etkinlikte, Rukiye Çakır ve Tuba Ayçiçek'in "Ben Filistinli Çocuk" ile "Anneler ve Kudüsler" adlı şiirlerini okudular. Etkinlikte dua edilerek, Filistin’deki çocukların maruz kaldığı zorluklara dikkat çekildi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili'nden Açıklamalar

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Borlukçu, Gazze’de yaşanan durumu "soykırım" olarak nitelendirerek, çocukların temel haklardan mahrum bırakıldığına vurgu yaptı. Borlukçu, "Minicik bedenler parçalanmakta, bizim de ruhumuz parçalanmakta. Elimizden ne geliyorsa boykot dahil her türlü faaliyet ve etkinlikte bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Vurgu

Okul Müdürü Ali Akıllı ise, çocukların eğitim, sağlık, barınma ve korunma gibi temel haklarının Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile güvence altına alındığını belirtti ve çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak için iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Öğrenci Büşra Pulat, Dünya Çocuk Hakları Günü’nün önemine değinerek, "Tüm çocukların eşit, güvende ve mutlu bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu" vurguladı. Pulat, dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle savaş ve zorunlu göç gibi durumlarla mücadele eden çocukların en temel haklardan yoksun bırakıldığını belirtti.

Öğrenci Sevinç Aynalı ise, etkinliğin çocukların haklarına dikkati çekmek ve onların refahı için mücadele etmeyi hatırlatmak için önemli olduğunu söyledi. Aynalı, dünya genelinde pek çok çocuğun savaş, göç, yoksulluk ve ayrımcılık gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirerek, çatışma bölgelerindeki çocukların güvenliğinin tehdit altında olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'da öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranları için tek yürek...

Sakarya'da öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranları için tek yürek oldu. Kaynarca ilçesindeki Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programda çocuklar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı. Etkinlikte bir öğrenci şiir okudu.

Sakarya'da öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranları için tek yürek...

Sakarya'da öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranları için tek yürek oldu. Kaynarca ilçesindeki Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programda çocuklar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı. Etkinlikte bir öğrenci şiir okudu.

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