Sakarya Sahillerinde Denize Giriş Yine Yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz Kıyısında Denize Giriş Yasağı

Sakarya'nın Karadeniz'e açılan sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Özellikle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahil kesimlerinde, son iki gündür etkili olan yoğun dalga ve rip akıntıları, plajları tehlikeli hale getiriyor.

Yetkililerden Uyarılar

Sakarya'nın ilgili kaymakamlıkları, elverişsiz hava ve deniz şartları dolayısıyla bu üç ilçede deniz aktivitelerinin durdurulduğunu duyurdu. Cankurtaran ekipleri, sahildeki ziyaretçilere kesinlikle denize girmemeleri konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyor. DİKKAT!

Hava koşullarının düzelmesine kadar denizden uzak durmanın sağlığınız için en iyisi olacağı belirtiliyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.