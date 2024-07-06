Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı

Sakarya sahillerindeki olumsuz hava koşulları, denize girilmesine izin verilmesini engelliyor. Özellikle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde etkili olan yoğun dalga ve rip akıntıları nedeniyle, ilçe kaymakamlıkları vatandaşların güvenliği için deniz aktivitelerini geçici olarak durdurdu.



OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Sakarya'da bulunan Karadeniz sahilinde, son günlerde şiddetli dalga ve rip akıntıları etkisini göstermeye başladı. Bu durum, özellikle Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahil kesimlerinde deniz güvenliğini olumsuz etkiliyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, sahillerdeki güvenlik önlemlerini artırdı ve kırmızı bayrak çekerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarı yapıldı.





DENİZE GİRİŞLERE MÜSAADE YOK

Sakarya'nın ilgili kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları ve güvenlik endişeleri sebebiyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girişlere müsaade etmiyor.

-Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yoğun dalga ve akıntılar nedeniyle riskli olduğu belirtilen bölgelerde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına yapılan bu uyarılar, sahilde bulunan herkesin dikkat edilmesi konusuna vurgu yapıldı.

