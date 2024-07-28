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Sakarya Şehrinde Denize Giriş Yasağı Uygulandı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:12
Sakarya Şehrinde Denize Giriş Yasağı Uygulandı

Sakarya'da Denize Girme Yasağı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan sahillerinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Bu durum, özellikle kentin Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde etkisini gösterdi.

Dalga ve Rip Akıntıları Sebebiyle Uygulama

Öğleden sonra başlayan yoğun dalgalar ve rip akıntıları, bu bölgelerde vatandaşların denizden uzak durmasını gerekli kıldı. Sakarya'nın ilgili kaymakamlıkları, elverişsiz hava ve deniz koşulları dolayısıyla, yasaklamayı saat 16.35 itibarıyla gerçekleştirdi.

Cankurtaran Ekipleri Devrede

Yasağın ardından sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri, yasak nedeniyle vatandaşların denize girmesine izin vermemekte. Ekipler, bölgede can güvenliğini sağlamak için titizlikle çalışıyor.

Öne Çıkan Mesaj: Ancak, bu tür durumlarda vatandaşların kendi güvenliklerini öncelikli olarak göz önünde bulundurmaları önem taşıyor.

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