Sakarya Üniversitesi'nde Yüksek Performanslı Deprem Sönümleyici Geliştirildi

Sakarya Üniversitesi'nde Deprem Sönümleyici Cihaz Geliştirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), binalarda deprem sırasında etkili olan sarsıntıları önemli ölçüde azaltan bir cihaz geliştirdi. "U-tüpü deprem sönümleyici" adıyla bilinen bu inovatif cihazın, sarsıntı şiddetini yüzde 35 ile 65 oranında azaltabildiği tespit edildi.

Proje Süreci ve İşbirlikleri

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle, afetlerin yıkıcı etkilerini azaltma amacıyla 3 yıl önce proje başlatan SAÜ akademisyenleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Sarsıntıyı Azaltma Amaçlı Yenilikçi Çözüm

SAÜ Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Sarsma Tablası Laboratuvarı'nda geliştirilen cihaz, depremler sırasında binaların ağır hasar almasını engellemeyi amaçlayan bir yenilik. İlk testler başarıyla tamamlarken, cihazın çatılara entegre edilmesi planlanıyor ve yıl sonunda kullanıma sokulması bekleniyor.

Prof. Dr. Tahsin Engin'den Açıklamalar

Proje yürütücüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihazın deprem sırasında ortaya çıkan negatif etkiyi azalttığını ifade etti. "Mevcut binalara uygulanabilir bir sistem geliştirmek istiyoruz" diyen Engin, "Depremleri engelleyemeyeceksek, binaların yıkılmadan ya da minimum hasarla kurtulmalarını sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışma Prensibi ve Performansı

Prof. Dr. Engin, cihazın çalışma prensibi hakkında bilgi vererek, "Bunu basit bir U tüpü şeklinde düşünün. Su, bina ile birlikte hareket ettiğinde 'eylemsizlik ilkesi' devreye giriyor ve geri çağırıcı bir kuvvet oluşturuyor. Bu sayede bina sarsıntıya direnç gösterebiliyor" dedi. Cihazın özellikle 15-20 katlı yapıların daha verimli performans sağladığı belirtiliyor.

Ekstra Sönümleme ve Titreşim Azaltma

SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Çelebi, cihazdaki suyun çalkantısının, depremin etkisini azaltacak ters yönde kuvvetler oluşmasını sağladığını ve bunun da yapının titreşimini daha da azaltarak ek bir sönümleme sağladığını ifade etti.