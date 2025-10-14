Sakarya uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan çalınan 130 bin dolar ele geçirildi

Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda İstanbul Fatih'teki kuyumcudan çalınan paralardan 130 bin dolar bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 11:45
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'da bir kuyumcudan çalındığı belirtilen paralardan 130 bin dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun seyrine ilişkin bilgiler

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda E.G. (42), Y.A.T. (24) ve B.T. (26) isimli şüphelilerin kaldığı adres ile bir aracın bagajında arama yapıldı.

Aramada 20 gram esrar ile birlikte 130 bin dolar ele geçirildi. Bu aramalar sonucu üç şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın detayları

Soruşturma kapsamında, ele geçirilen doların E.Ç'nin (43) İstanbul Fatih'teki çalıştığı kuyumcudan çaldığı meblağın bir kısmı olduğu tespit edildi. Olayda toplam 699 bin 366 dolar, 437 bin 758 lira ve 806 avro çalınarak F.A.'ya (22) teslim edildiği belirlendi.

Dolarları Sakarya'ya getirdiği tespit edilen F.A. ise İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler E.G., Y.A.T., B.T. ve F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'da kuyumcudan çalınan dolarların bir kısmı ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

