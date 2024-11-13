Sakarya ve Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 18,5 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Sakarya ve Adana'da Kaçakçılıkla Mücadele

Sakarya ve Adana'da düzenlenen kapsamlı bir operasyon neticesinde 18 milyon 500 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 5 ton 370 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nın Başarısı

Son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarla yaklaşık 4 ton kaçak tütün ve 3 milyon 700 bin dolu ve boş makaron ele geçiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, bu malzemeleri şehre getiren araçların tespiti için yoğun çalışmalar yürüttü.

Takip ve Operasyon Detayları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirli aralıklarla kaçak tütün ve makaron taşıdığı tespit edilen bir tırı takibe aldı. Tırın Adana'dan yük aldığını ve Sakarya'ya döneceğini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen tırda yapılan kapsamlı aramada, piyasa değeri 15 milyon 625 bin lira olan 5 ton tütün ve 8 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi. Tır sürücüsü S.Y. gözaltına alındı.

Depo Operasyonu

Ekipler, tırın kaçak tütün ve makaronları yüklediği depoyu da tespit ederek Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Adana İl Jandarma Komutanlığını bilgilendirdi. Bilgi paylaşımı ve koordinasyon sonucu Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tırın yüklendiği depoya operasyon düzenledi.

Yüreğir ilçesindeki depoda ve bir kamyonette yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 10 milyon boş makaron ile 370 kilogram tütün ele geçirildi. Bu operasyonda da 1 zanlı gözaltına alınırken, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya ve Adana'da düzenlenen operasyonda 18 milyon 500 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 5 ton 370 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen tırdaki aramada, piyasa değeri 15 milyon 625 bin lira olan 5 ton tütün ile 8 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya ve Adana'da düzenlenen operasyonda 18 milyon 500 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 5 ton 370 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen tırdaki aramada, piyasa değeri 15 milyon 625 bin lira olan 5 ton tütün ile 8 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi, tır sürücüsü gözaltına alındı.