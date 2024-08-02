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Sakarya ve Çevre İllerde İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Sakarya ve çevresinde, Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazları kılındı. Vatandaşlar dualar etti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:23
Sakarya ve Çevre İllerde İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Sakarya ve Çevre İllerde Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Sakarya, Karabük, Bolu, Bartın, Kocaeli, Zonguldak ve Düzce'de gıyabi cenaze namazları kılındı.

Adapazarı'nda Cenaze Töreni

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Tarihi Orhan Cami’nde, cuma namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık ve katılımcılar tarafından Heniyye, Filistin'de hayatını kaybedenler ve şehitler için dua edildi. Törende, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu gibi önemli isimler de yer aldı.

Kocaeli ve Diğer Kentlerde Gıyabi Cenaze Namazları

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camisi'nde, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Karabük’te de Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bolu'da bulunan Kadı Camisi'nde namaz sonrası, Vali Erkan Kılıç ve diğer katılımcılar dualar etti.

Bartın'da, camilerde gıyabi cenaze namazı kılınarak dualar yapıldı. Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi Yeni Camisi'nde düzenlenen tören sonrasında da dualar gerçekleştirildi. Düzce'de ise Cedidiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi.

Katılımcılardan Sloganlar

Cemaat, düzenlenen gıyabi cenaze törenlerinde İsrail aleyhine sloganlar atarak desteklerini gösterdi. Bu ana katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Heniyye'nin anısını yaşatmak amacıyla bir araya geldi.

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