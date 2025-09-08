Sakarya ve Çevre İllerinde Okullar Açıldı: 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Başladı

Sakarya ve çevre illerde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başladı

Yaz tatilinin ardından Sakarya ile çevre illerde yeni eğitim-öğretim yılı coşkuyla karşılandı. Öğrenciler ve öğretmenler, törenler ve İstiklal Marşı ile sınıflardaki yerlerini aldı.

Sakarya

Sakarya'da 797 okultaki 9 bin 368 derslikte, 14 bin öğretmen ve 205 bin öğrenci ile yeni dönem başladı. Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Gazi İlkokulu'na öğrencilerle gelen aileler, çocuklarını öğretmenlerine teslim etti. İstiklal Marşı töreninin ardından öğrenciler, ilk ders için sınıflarına geçti.

Bolu

Bolu'da 2 bin 625 derslikte görev yapan 4 bin 240 öğretmen, yeni dönemde öğrencilerle buluştu. İl genelinde tüm okullarda ilk ders zili çalarken öğrenciler, yaz tatilinin ardından sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Bazı öğrenciler aileleriyle okula gelirken, kent merkezindeki 50. Yıl Ortaokulu'na gelen öğrenciler ders zilinin çalmasıyla dersbaşı yaptı.

Kocaeli

Kocaeli'de de 1493 okulda 462 bin 295 öğrenci ve 30 bin 12 öğretmen, ders zilinin çalmasıyla sınıflardaki yerlerini aldı. Gebze ilçesindeki Osmangazi Ortaokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından bazı öğrenciler şiir okudu; 5. sınıfa başlayan öğrencilerin isimleri tek tek okunarak sınıflarına alındı.

Karabük

Karabük'te 197 okulda yaklaşık 37 bin öğrenci ve 3 bin 500'ü aşkın öğretmen, yeni eğitim öğretim yılında buluştu. Yeşil Mahalle'deki Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ve Anayasa İlkokulu'nda düzenlenen törenlerde İstiklal Marşı ve saygı duruşu yapıldı; öğrenciler ardından sınıflarına alındı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da katıldı.

Düzce

Düzce'de öğrenciler sabah saatlerinde aileleriyle okullarının yolunu tuttu. Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alındı. İlkokula yeni başlayan öğrenciler ise balonlarla süslenen sınıflarında dersbaşı yaptı. İl genelinde yeni eğitim-öğretim yılı 402 okulda 77 bin 160 öğrenci ve 6 bin 7 öğretmen ile başladı.

