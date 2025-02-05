Sakarya ve Çevresinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Sakarya ve Çevresindeki Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı

Son günlerde Sakarya ve çevresindeki yüksek kesimler, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Sakarya'nın Karasu ilçesi'nde yüksek kesimlerdeki mahallelerde sabah saatlerinde başlayan yağış, kar kalınlığını 10 santimetreye kadar çıkardı.

Kapalı Yol Yok

Bölgede, dikkate değer bir şekilde kapalı yol bulunmadığı öğrenildi. Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda da kar yağışı etkili oldu.

Güzel Manzaralar

Adapazarı ilçesinde Korucuk Mahallesi'nde kar yağışı güzel görüntüler oluşturarak, yürüyüşe çıkanların gözlerini şenlendirdi. Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kastamonu bağlantısında yer alan Amasra-Kurucaşile yolu da kar yağışıyla birlikte muhteşem bir görünüme kavuştu. Bu güzellikleri görmek isteyenler, araçlarıyla Karadeniz sahil yolunu kullanarak karla kaplı ormanların arasından seyahat etme fırsatı buldu.

Kar Küreme Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Bayındırlık, Kuruçeşme ve Umuttepe bölgeleri ile Körfez İlimtepe, Derince Sevindikli, Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe ve Başiskele Aytepe mevkileri de karla kaplandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, özellikle kentin yüksek mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihî Havada Beyazlaşan Konaklar

Öte yandan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce ve Zonguldak’a Yağışlar Devam Ediyor

Kar yağışı, Düzce'nin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Saçmalıpınar, Kardüz, Pürenli ve Topuk yaylaları ile Gölyaka ilçesinin yüksek rakımlı köyleri beyaz örtüyle kaplandı. Düzce kent merkezinde de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Ayrıca, Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı sonrası bölgeler beyaza büründü. Zonguldak-Karadeniz Ereğli yolunda karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.