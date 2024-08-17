Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos Depremi Anmasına Dualarla Katılım

Sakarya ve Kocaeli'de Deprem Anması

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen etkinliklerle anıldı. Her iki şehirde de dualar okundu ve anma programları düzenlendi.

Sakarya'da Anma Etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Ali İnci ile birlikte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve çeşitli siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kocaeli'de Anma Programı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gerçekleşen anma etkinliğinde, deprem felaketinin merkez üssü olan bölgede saat 03.02'de dualar edildi. Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde gerçekleştirilen organizasyonda, saat felaketin meydana geldiği anı gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı. Saygı duruşunun ardından dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 45 saniye süren depremin yaşamı ve şehri büyük ölçüde etkilediğini belirterek, doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Sezer, "Aradan geçen 25 yıldan sonra deprem ve diğer afetlere hazırlanmak için kaybedilecek bir dakika bile yok. Şehirlerimizin ve halkımızın her anlamda hazır olması gerekiyor," dedi.

Başkan Sezer, depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabır diledi.

Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.