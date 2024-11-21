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Sakarya ve Kocaeli'de Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sakarya ve Kocaeli'de şiddetli fırtına günlük yaşamı aksattı, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:40
Sakarya ve Kocaeli'de Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sakarya ve Kocaeli'de Fırtına Felaketi

Sakarya ve Kocaeli'de etkili olan fırtına, günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sakarya genelinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, gündüz de etkisini sürdürdü.

Olumsuz Etkiler ve Maddi Hasar

Fırtına nedeniyle Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden bir aile sağlığı merkezi şantiyesinin çatısı yola uçtu. Bu durum, çevredeki güvenliği tehlikeye düşürdü.

Kocaeli'deki Ulaşım Sorunları

Kocaeli'de de hava şartları nedeniyle İzmit Vapur İskelesi'nden yapılan bazı seferler gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca, Kartepe Teleferik seferleri de hava muhalefeti sebebiyle işletmeye kapatıldı.

Doğal Zararlara Müdahale

Gölcük ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen ceviz ağacı, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Ekipler, bölgedeki diğer olumsuzluklara karşı da hazırlıklı.

Yetkililer, vatandaşları fırtına koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Arifiye ilçesi Fatih...

Sakarya'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden aile sağlığı merkezine ait şantiyenin çatısı yola uçtu.

Sakarya'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Arifiye ilçesi Fatih...

Sakarya'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde yapımı devam eden aile sağlığı merkezine ait şantiyenin çatısı yola uçtu.

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