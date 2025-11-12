Sakarya'ya 245 Kilogram Yağış: SASKİ'nin Anlık Müdahalesi Taşkınları Önledi

Gece başlayan yağış şehir genelinde 245 kilogram düştü; SASKİ ekipleri 16 ilçede anında müdahale ederek taşkın riskini bertaraf etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:19
SASKİ ekipleri 16 ilçede sahadaydı; yüzeysel birikimler kısa sürede giderildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), gece saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan yağışın olumsuzluklara sebep olmaması için anlık müdahalelerde bulundu.

Şehir geneline toplam 245 kilogram yağış düşerken, bazı noktalarda oluşan birikintiler ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda taşkınlara dönüşmedi. 245 kilogramlık yağışın 30 kilogramı merkez ilçelere düştü.

16 ilçenin tamamında anlık müdahaleler gerçekleştiren ekipler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarıların hemen ardından tüm personel ve araçlarını sahada hazır konuma getirdi.

Sonbaharın etkisiyle mazgallarda tıkanıklığa neden olan yaprak ve çeşitli atıklar ekipler tarafından hızla temizlenerek su akışı kısa sürede normale döndürüldü. Şehir genelinde yapılan çalışmalarda 270 personel, 58 kanal aracı ve vidanjör ile 34 iş makinesi görev aldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik uyarıları yakından takip ederek tüm ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. Şehir genelinde aldığımız 245 kilogramlık yoğun yağışa rağmen, ekiplerimiz 16 ilçede anlık müdahalelerle suyun tahliyesini hızlandırdı. Yağmur suyu hatlarının temizliğinin yanı sıra, gerekli görülen noktalara hızla yeni yağmur suyu ana hat bacaları kazandırıldı. Böylelikle yere düşen her damla kaynaklarımıza sorunsuz şekilde iletildi" ifadelerine yer verildi.

