Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı Polatlı'da anıldı; Sakarya Şehitliği, Cumhuriyet Meydanı ve Dua Tepe'de tören, mehter konseri ve Türk Hava Kuvvetleri gösterisi yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 18:52
Polatlı'da düzenlenen anma programı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı dolayısıyla savunma ruhunu ve bağımsızlık mirasını yad etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Tören Programı ve Etkinlikler

Anma programı Polatlı Sakarya Şehitliği'nde başladı ve törenler Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Ardından Dua Tepe Anıtı'nda düzenlenen törende mehteran bölüğü konser verdi. Törenin sonunda Türk Hava Kuvvetleri gösteri uçuşu ile etkinlikler taçlandırıldı.

Türk Kızılay Polatlı Şubesi de Duatepe Anıtı'nda törene katılanlara ikramda bulundu.

Konuşmalar ve Mesajlar

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, törendeki konuşmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri şükranla andıklarını belirtti. Polat, ecdadın Türkiye Yüzyılı mücadelesine ilham verdiğini vurgulayarak, bu mukaddes mirası gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Katılımcılar

Törene; Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Topçu ve Füze Okul Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Piyade Albay Fatih Gürses, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Celal Sarıdere ile çok sayıda vatandaş katıldı.

