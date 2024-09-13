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Sakarya Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü Kutlandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümüne özel bir mesaj yayımladı ve kahramanları anarak ulusal mücadeleyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:02
Sakarya Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü Kutlandı

Sakarya Zaferi'nin Anlamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlamak amacıyla özel bir mesaj paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, zaferin milli mücadelenin en önemli kilometre taşlarından biri olduğu belirtilerek ulusun özgürlük mücadelesine vurgu yapıldı.

Kurtulmuş'un Mesajı

Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadele'mizin ve şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Aziz milletimizin istiklal yolundaki gücünü artıran bu zafer, Milli Mücadele'mize karargah olan Gazi Meclisimizin uluslararası alanda da itibarını artırarak tarihimizin altın halkalarından biri olmuştur. Tarihin akışını değiştiren ve milletimizin esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha dünyaya ilan ettiği bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Bu anlamlı gün, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olarak, ulusun hafızasında köklü bir yer edinmektedir.

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