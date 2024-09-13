Sakarya Zaferi'nin 103. Yıl Dönümünde Anma Mesajı

Mustafa Destici, Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümünde şehitleri rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:40
Sakarya Zaferi'nin 103. Yıl Dönümünde Anma Mesajı

Sakarya Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü Kutlaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj paylaştı. Destici, 13 Eylül 1921'de gerçekleştirilen bu önemli zaferin, Türk milletinin tarihinde taşıdığı anlamı vurguladı.

Sosyal Medyada Yayımlanan Mesaj

Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi: "13 Eylül 1683 günü Viyana'da başlayan çekilmeyi, 238 sene sonra 13 Eylül 1921 günü Sakarya’da durduran, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum."

Sakarya Zaferi'nin Anlamı

Destici, Yunan ordularının Ankara'yı alma ve emperyalist güçlerin ülkeyi işgal hayallerini sona erdiren Sakarya Zaferi'nin, kahramanlık hikayeleriyle dolu olduğunu vurguladı. "15 bin şehit verilerek kazanılan bu zafer, Türk milletinin varlık mücadelesinin önemli bir sembolüdür," dedi.

Destici, tüm şehitlerin ruhunun şad, mekanlarının cennet olduğunu belirtti ve halkı bu önemli günü anmaya davet etti.

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