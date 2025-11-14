Sakaryalı Şehit Akın Karakuş Cengiz Topel Havalimanı’nda Törenle Karşılandı

Gürcistan’daki kaza sonrası gerçekleştirilen uğurlama

Gürcistan’da yaşanan uçak kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuşun naaşı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına törenle getirildi.

Olay, 11 Kasım Salı günü meydana geldi; ülkeyi yasa boğan kazada Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağı düştü. Merzifon’da görev yapan, 39 yaşındaki Karakuş şehit oldu.

Karakuş’un anne ve babasının Gümüşhane’de olduğu; şehadet haberini orada aldıkları öğrenildi. Baba ocağı olan Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak ve çevresi Türk bayrakları ile donatıldı.

7 ile 11 yaşlarında iki çocuk babası ve 18 yıllık askeri personel olan Karakuş’un, Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan askeri uçak Kocaeli’ye indi. Buradaki karşılama töreni ve edilen dua sonrası naaş memleketi Sakarya’ya uğurlandı.

Katılımcılar ve tören

Karşılama törenine şehidin ailesi başta olmak üzere; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, protokol mensupları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

