Sakaryaspor Başkanı'na Tokat Atan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e Tokat Atan Olayın Detayları

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan C.Ş., adliyeye sevk edildi. Olay, sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerle gündeme geldi.

Soruşturma Başlatıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan İn'e yapılan saldırı üzerine “yağma” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen C.Ş., Polis ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak Sakarya'ya getirildi.

Emniyetteki İşlemler Tamamlandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan C.Ş., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin İfadesi ve Olay Anı

C.Ş.'nin emniyetteki ifadesinde, yönetimdeki sorunlara ilişkin tartışmalar sırasında sinirlerine hakim olamadığını savunduğu öğrenildi. Olay sırasında yanında bulunan S.İ.'nin ise görüntülerin nasıl yayıldığı hakkında bilgi sahibi olmadığı belirtiliyor.

Görüntü Çeken Kişi İçin Çalışma Başlatıldı

Bunun yanı sıra, olay anında görüntüleri çektiği tespit edilen S.İ.'nin ifadesinin alınması için çalışmalar devam ediyor.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ş sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ş sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ş sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.