Sakaryaspor Eski Başkanı Gökhan İn'e Darbe Davası Açıldı

Sakaryaspor'da Skandal Olay: Gökhan İn'e Tokat Atıldı

Sakaryaspor'un eski başkanı Gökhan İn'e yönelik tokat atılması vakasına ilişkin iki eski kulüp yöneticisi hakkında dava açıldı. Eski yöneticiler H.C.Ş. ve S.İ., "nitelikli yağmaya teşebbüs", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlamalarıyla yargılama sürecine girecekler.

İddianamenin Detayları ve Sanıkların İfadeleri

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 7 sayfalık iddianamede Gökhan İn müşteki (şikayet eden), eski yöneticiler H.C.Ş. ve S.İ. ise şüpheli konumunda yer aldı. İddianamede, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. H.C.Ş'nin, Gökhan İn'i darbettiği ve ardından para ödemekle tehdit ettiği belirtiliyor.

H.C.Ş'nin olayın kurgu olduğunu ve tehdit etmediğini savunduğu iddianamede şu ifadelere yer verildi: "Meçhul failin, müştekiye yönelik tehditlerini ilettiği, esasında videonun şüpheli H.C.Ş'nin talebi üzerine çekildiği anlaşılmıştır."

Şüpheli S.İ'nin durumu ise, olayın tarafların isteği üzerine çekilen bir video olduğunu savunduğu bildiriliyor. İddianamede S.İ.'nin H.C.Ş. ve meçhul faille aynı suçu işleme iradesi taşıdığı ifade edildi.

Yargılama Süreci

Her iki sanık hakkında "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak.

Olayın Gelişimi

Olayın detaylarına gelecek olursak, Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yağma" suçundan soruşturma başlatmasına neden oldu. Eski kulüp yöneticisi H.C.Ş., polis tarafından İstanbul'da gözaltına alındı ve tutuklandı. H.C.Ş, emniyetteki ifadesinde yönetimdeki tartışmalar sonrasında sinirlerine hakim olamadığını iddia etti. S.İ. ise savcılık ifadesinin ardından tutuklanmış, daha sonraki süreçte tahliye edilmiştir.

Gökhan İn, yaşanan olayla ilgili olarak Sakarya Adliyesi'ne giderek, kendisine tokat atan ve olayı videoya çeken 2 kişi hakkında şikayette bulundu.