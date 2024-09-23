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Sakaryaspor Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Atan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sakaryaspor'un eski başkanına tokat atan şahsın videosunu çeken şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:10
Sakaryaspor Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Atan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sakaryaspor'un Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Atan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atan bir kişinin görüntülerini kaydeden şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Sosyal medya platformlarında Gökhan İn'e yönelik bir saldırının videosunun paylaşılması sonrası, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olayın Gelişimi

Görüntüyü kaydeden şüpheli, eski kulüp yöneticisi S.İ, emniyet birimlerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.İ, adliyeye gönderildi.

Gökhan İn'e tokat atan kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı "yağma" suçundan soruşturma açtı. Bu kapsamda, C.Ş adlı eski kulüp yöneticisi İstanbul'da gözaltına alındı ve "yağmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlıların İfadeleri

C.Ş, emniyette verdiği ifadesinde, yönetimde yaşanan sorunlar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını belirtirken, olay sırasında S.İ'nin yanında olduğunu ve görüntülerin nasıl yayıldığı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını öne sürdü. S.İ hakkında da ifadesinin alınması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin videoyu çeken şüpheli...

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin videoyu çeken şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin videoyu çeken şüpheli...

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin videoyu çeken şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin videoyu çeken şüpheli...

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin videoyu çeken şüpheli adliyeye sevk edildi.

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