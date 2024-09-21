Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e Tokat Atan Şahıs Gözaltında

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e Saldırı

Sakaryaspor'un Başkanı Gökhan İn, bir bireyin kendisine tokat atması sonucu gündeme geldi. Bu olay, sosyal medya üzerinde geniş yankı buldu.

Olayın Ardından Başlatılan Soruşturma

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu saldırı ile ilgili günlük olarak "yağma" suçlamasıyla derhal bir soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde C.Ş. isimli şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Polis Ekiplerinin Operasyonu

Gözaltı kararı doğrultusunda, C.Ş. İstanbul'da polis ekiplerince yakalandı ve sonrasında Sakarya'ya götürüldü. Şu an için, şahsın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam etmektedir.