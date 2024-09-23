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Sakaryaspor'un Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Atan Zanlı Tutuklandı

Sakaryaspor'un eski başkanı Gökhan İn'e tokat atan zanlı, videoyu çeken kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 15:25
Sakaryaspor'un Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Atan Zanlı Tutuklandı

Sakaryaspor'un Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Atma Olayında Gelişme

Sakaryaspor'un önceki kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atan şahsın videosunu çeken zanlı, tutuklandı. Olayın detayları adli süreçle birlikte gün yüzüne çıkıyor.

Olayın Ortaya Çıkışı

Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntü sosyal medya platformlarında yayılmaya başladıktan sonra, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İn'e bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit eden savcılık, olayın görgü tanığı olan eski kulüp yöneticisi S.İ.'yi ifadesine başvurmak üzere emniyete çağırdı.

İfadesi ve Tutuklanması

Zanlı S.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulama sonrası S.İ.,, "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Gözaltına Alınan Diğer Şahıs

Olayın çıkış noktası olarak gösterilen tokat atma eylemi sonrası, Gökhan İn'e tekme atan C.Ş. de emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. C.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki ifadesinde, yönetim içindeki çekişmeler nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını belirtti. Olay sırasında yanında bulunan S.İ.'nin görüntünün nasıl sızdığı hakkında bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Adli Süreç Devam Ediyor

Soruşturma sürerken, olayın ardından yaşanan gelişmeler ve daha fazla detay konusunda bilgi verilmeye devam edilecektir.

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