Sakaryaspor'un Eski Başkanına Saldırı: İki Sanığa Hapis İstemi

Hapis İstemi

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanına yönelik tokat atma olayıyla ilgili olarak savcılık, iki sanık hakkında toplam 18 yıl 3 ay hapis cezası talep etti. Dava kapsamında, sanıkların 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından yargılanacağı belirtildi.

Mütalaa Detayları

Cumhuriyet savcısı, Gökhan İn'e yapılan saldırıyla ilgili olarak tutuklu sanıklar H.C.Ş. ve S.İ.'nin 'yağmaya teşebbüs' suçundan 11 yıl 3'er aya kadar hapis cezası istemekte. Her iki sanık da, Gökhan İn'e yönelik 150 bin lira ödemesi tehdidinde bulundukları için yargılanıyor.

Suçlamalar ve Deliller

Sanık H.C.Ş'nin, tehditle video kaydı alırken Gökhan İn'e tokat attığı bilgisi mütalaada yer aldı. Bu eylemin 'nitelikli yağmaya teşebbüs''kişisel verilerin kaydedilmesi' suçunu oluşturdu. Sanıkların, bu kayıtları başkalarına vermesi ve sosyal medyada yayınlaması durumunda ise 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme' suçunu işledikleri kaydedildi.

Duruşma Devam Edecek

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasında duruşmanın 28 Kasım'da devam etmesi bekleniyor. Olay, Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması sonrasında ortaya çıkmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.