Sakaryaspor'un Eski Başkanına Tokat Atan İki Sanığa Cezalar Açıklandı

Sakaryaspor'un Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Atan İki Sanığa Cezalar Açıklandı

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına neden olan davada, yargılanan iki sanığa verilen toplam 3 yıl 22 ay 22 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, sanıkların savunmaları, tanık beyanları ve bilirkişi raporları belgelerle incelendi.

Gerekçe Detaylandırıldı

Mahkeme gerekçesinde, olay tarihinde Gökhan İn'in Sakaryaspor'un başkanı olduğu, sanıkların H.C.Ş. ve S.İ'nin kulüpte yönetici konumunda bulundukları belirtildi. Ayrıca, kulübün maddi sıkıntıları bulunduğu ve kulüp yöneticisi tanık B.T'nin bir futbolcudan 150 bin lira borç aldığının tespit edildiği ifade edildi.

Mahkeme, sanıkların kendilerini suçtan aklamaya yönelik beyanlarının dikkate alınmadığını ve videonun kurgu olmadığının, Gökhan İn'in ilk başta rıza göstermediğinin, ancak baskı altında kalarak mecbur kaldığının anlaşıldığını vurguladı. Yine sanıkların videoyu sosyal medya üzerinden yayımlayarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydettikleri belirtildi.

Süreç ve Sonuç

Olayın ardından Gökhan İn’e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya üzerinden paylaşılması sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Eski kulüp yöneticisi H.C.Ş., İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklandı.

H.C.Ş. ifadesinde, yönetimdeki anlaşmazlıklar sonucu kendisini kaybettiğini öne sürerken, olay sırasında yanında bulunan S.İ. de görüntülerin nasıl yayıldığı hakkında bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Mahkeme tarafından verilmiş olan karar neticesinde H.C.Ş'nin tahliyesine hükmedildi.