DOLAR
34,81 -0,04%
EURO
36,84 -0,08%
ALTIN
2.973,79 -0,94%
BITCOIN
3.413.091,07 1,75%

Sakaryaspor'un Eski Başkanına Tokat Atan İki Sanığa Cezalar Açıklandı

Sakaryaspor'un eski başkanına tokat atan iki sanığa verilen cezaların gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:41
Sakaryaspor'un Eski Başkanına Tokat Atan İki Sanığa Cezalar Açıklandı

Sakaryaspor'un Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Atan İki Sanığa Cezalar Açıklandı

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına neden olan davada, yargılanan iki sanığa verilen toplam 3 yıl 22 ay 22 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, sanıkların savunmaları, tanık beyanları ve bilirkişi raporları belgelerle incelendi.

Gerekçe Detaylandırıldı

Mahkeme gerekçesinde, olay tarihinde Gökhan İn'in Sakaryaspor'un başkanı olduğu, sanıkların H.C.Ş. ve S.İ'nin kulüpte yönetici konumunda bulundukları belirtildi. Ayrıca, kulübün maddi sıkıntıları bulunduğu ve kulüp yöneticisi tanık B.T'nin bir futbolcudan 150 bin lira borç aldığının tespit edildiği ifade edildi.

Mahkeme, sanıkların kendilerini suçtan aklamaya yönelik beyanlarının dikkate alınmadığını ve videonun kurgu olmadığının, Gökhan İn'in ilk başta rıza göstermediğinin, ancak baskı altında kalarak mecbur kaldığının anlaşıldığını vurguladı. Yine sanıkların videoyu sosyal medya üzerinden yayımlayarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydettikleri belirtildi.

Süreç ve Sonuç

Olayın ardından Gökhan İn’e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya üzerinden paylaşılması sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Eski kulüp yöneticisi H.C.Ş., İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklandı.

H.C.Ş. ifadesinde, yönetimdeki anlaşmazlıklar sonucu kendisini kaybettiğini öne sürerken, olay sırasında yanında bulunan S.İ. de görüntülerin nasıl yayıldığı hakkında bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Mahkeme tarafından verilmiş olan karar neticesinde H.C.Ş'nin tahliyesine hükmedildi.

İLGİLİ HABERLER

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siyasi Partilerden Isparta'daki Helikopter Kazasına Başsağlığı Mesajları
2
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan Helikopter Kazasında Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı
3
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Esed Rejimine Sert Eleştiriler
4
İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölümlerinde Keşif Yapıldı
5
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hac Organizasyonu Semineri Açıklamaları
6
İsrail Askerleri Gazze'de El-İstikame Camisi'nin Minaresini Yıktı

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek