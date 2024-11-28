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Sakaryaspor'un Eski Başkanına Tokat Atan İki Sanığa Hapis Cezası

Sakaryaspor'un eski başkanı Gökhan İn'e tokat atan iki sanığa toplam 3 yıl 22 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:04
Sakaryaspor'un Eski Başkanına Tokat Atan İki Sanığa Hapis Cezası

Sakaryaspor'un Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Vuran Sanıklara Ceza Kesildi

Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılması olayıyla ilgili olarak yargılanan iki sanık, toplamda 3 yıl 22 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar H.C.Ş. ve S.İ. hakkında "nitelikli yağmaya teşebbüs", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlamaları gündeme geldi.

Mahkeme Süreci ve Sonuçlar

Karar duruşmasında, tutuklu sanık H.C.Ş. ve tutuksuz sanık S.İ.'nin yanı sıra mağdur Gökhan İn ve taraf avukatları da hazır bulundu. İddia makamı, sanıkların her birinin çeşitli suçlardan toplamda 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması yönünde mütalaa sundu. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, sanık H.C.Ş. toplam 3 yıl 22 ay hapis cezası aldı, ancak tahliyesine hükmedildi.

Olayın Arka Planı

Olay, Gökhan İn'e tokat attığı anların sosyal medyada paylaşılması ile gündeme geldi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, olay üzerine yağma suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi H.C.Ş., emniyette verdiği ifadesinde yaşanan tartışmaların etkisi ile sinirlerine hakim olamadığını belirtti. Olay sırasında yanında bulunan S.İ. ise, görüntülerin ne şekilde yayıldığı hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

S.H.Ş. ve S.İ.'nin yargılanmasında, Gökhan İn'in avukatı davanın devam ettiğini ve mütalaaya katıldıklarını bildirdi. Mahkeme, sanıkları yaklaşık 3 yıl hapis cezasına mahkum ederek hukuk zemininde önemli bir karar vermiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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