Saklı İstanbul Belgeselinin İkinci Sezonu Gala Gösterimi Yapıldı

Tarihçi Cem Akoğul'un hazırlayıp sunduğu ve birçok uzmanın katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

İstanbul'un Gizli Tarihini Keşfetmek

Belgesel, İstanbul’un gizli tarihini gözler önüne sererken, yapay zeka destekli görsellerle de keşifleri zenginleştiriyor. Yeni sezon, “Ayasofya” bölümünün açılışıyla başladı.

Tarihi Yüzeyler ve Yeni Buluntular

Belgeselde, daha önce keşfedilmemiş dehlizler ve önemli yapılar izleyiciye çarpıcı görüntülerle sunuluyor. Yüzyılları aşan camiler ve yer altındaki sarnıçlar gibi yapılar, izleyicileri etkileyen sahnelerle belgeselin sekiz bölümünde yer aldı.

Cem Akoğul’un Açıklamaları

Gösterim öncesi açıklamalarda bulunan Cem Akoğul, "Saklı İstanbul'un bugünkü gösteriminde Ayasofya bölümü var. Bunun dışında Anemas Zindanları, Yenikapı Limanı gibi yapılar üzerinde tarihi katmanları incelemeye çalıştığımızı söylüyor. Çekimlerin iki ay sürdüğünü ve post prodüksiyonun 2,5 ay devam ettiğini belirttim. Bilimsel bir içerik olduğu için dikkatlice çalıştık" dedi.

Yeni Teknolojiler ve Heyecan Verici Süreçler

Comoğul, yeni sezonda yapay zeka kullandıklarını ve tarihi yapıların yeniden canlandırıldığını vurguladı. Yönetmen İlker Savaşkurt ise tarihi yerler için yapılan çekimlerin zor ama oldukça heyecan verici olduğunu ifade etti.

Yüksek Mimardan Belgesel Hakkında Bilgiler

Olcay Aydemir, belgeselde danışmanlık yaptığını ve yapay zekanın kullanıldığı bölümlerde kendisinin de yer aldığını belirtti. "Saklı İstanbul 2, Zeytinburnu Mozaikleri ve Nuruosmaniye bölümlerinde yer aldım. Bu sezonda yeni bölgeler ele alındı" dedi.

Belgeselin Bölümleri

Belgesel sekiz bölümden oluşmaktadır ve incelenen tarihi mekanlar şunlardır:

1. Bölüm: Ayasofya-i Kebir Cami

2. Bölüm: Acımusluk Sarnıcı

3. Bölüm: Yedikule Hisarı

4. Bölüm: Anemas Zindanları

5. Bölüm: Yalı Mahallesi

6. Bölüm: Fatih Camii

7. Bölüm: Kız Kulesi

8. Bölüm: Kuzguncuk

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.