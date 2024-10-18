DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.326.049,41 -0,01%

Saklı İstanbul Belgeselinin İkinci Sezonu Gala Gösterimi Yapıldı

Saklı İstanbul belgeselinin yeni sezonu, gizli tarih ve yapay zeka ile zenginleşen görseller eşliğinde izleyiciyle buluştu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 23:34
Saklı İstanbul Belgeselinin İkinci Sezonu Gala Gösterimi Yapıldı

Saklı İstanbul Belgeselinin İkinci Sezonu Gala Gösterimi Yapıldı

Tarihçi Cem Akoğul'un hazırlayıp sunduğu ve birçok uzmanın katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

İstanbul'un Gizli Tarihini Keşfetmek

Belgesel, İstanbul’un gizli tarihini gözler önüne sererken, yapay zeka destekli görsellerle de keşifleri zenginleştiriyor. Yeni sezon, “Ayasofya” bölümünün açılışıyla başladı.

Tarihi Yüzeyler ve Yeni Buluntular

Belgeselde, daha önce keşfedilmemiş dehlizler ve önemli yapılar izleyiciye çarpıcı görüntülerle sunuluyor. Yüzyılları aşan camiler ve yer altındaki sarnıçlar gibi yapılar, izleyicileri etkileyen sahnelerle belgeselin sekiz bölümünde yer aldı.

Cem Akoğul’un Açıklamaları

Gösterim öncesi açıklamalarda bulunan Cem Akoğul, "Saklı İstanbul'un bugünkü gösteriminde Ayasofya bölümü var. Bunun dışında Anemas Zindanları, Yenikapı Limanı gibi yapılar üzerinde tarihi katmanları incelemeye çalıştığımızı söylüyor. Çekimlerin iki ay sürdüğünü ve post prodüksiyonun 2,5 ay devam ettiğini belirttim. Bilimsel bir içerik olduğu için dikkatlice çalıştık" dedi.

Yeni Teknolojiler ve Heyecan Verici Süreçler

Comoğul, yeni sezonda yapay zeka kullandıklarını ve tarihi yapıların yeniden canlandırıldığını vurguladı. Yönetmen İlker Savaşkurt ise tarihi yerler için yapılan çekimlerin zor ama oldukça heyecan verici olduğunu ifade etti.

Yüksek Mimardan Belgesel Hakkında Bilgiler

Olcay Aydemir, belgeselde danışmanlık yaptığını ve yapay zekanın kullanıldığı bölümlerde kendisinin de yer aldığını belirtti. "Saklı İstanbul 2, Zeytinburnu Mozaikleri ve Nuruosmaniye bölümlerinde yer aldım. Bu sezonda yeni bölgeler ele alındı" dedi.

Belgeselin Bölümleri

Belgesel sekiz bölümden oluşmaktadır ve incelenen tarihi mekanlar şunlardır:

  • 1. Bölüm: Ayasofya-i Kebir Cami
  • 2. Bölüm: Acımusluk Sarnıcı
  • 3. Bölüm: Yedikule Hisarı
  • 4. Bölüm: Anemas Zindanları
  • 5. Bölüm: Yalı Mahallesi
  • 6. Bölüm: Fatih Camii
  • 7. Bölüm: Kız Kulesi
  • 8. Bölüm: Kuzguncuk

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı...

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı...

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı...

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı...

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı...

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı...

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı...

Tarihçi Cem Akoğul’un hazırlayıp sunduğu, birçok uzman ismin katkılarıyla zenginleşen Saklı İstanbul belgeselinin ikinci sezonunun gala gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Ekim 2024 Gündem Özeti
2
İzmir'de Dere Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
3
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Sanat ve Adalet Teması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Şansölyesi Scholz ile Görüşecek
5
Batı Şeria'da Filistinlilerden Yahya Sinvar İçin Protesto
6
BM Özel Raportörleri: İsrail Gazze'de Soykırım Uyguluyor
7
Kayseri'de Yıpranan Türk Bayrağına Sahip Çıkan Çocuğa Hediye Verildi

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor