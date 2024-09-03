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Saklıkent Kanyonu'nda Mahsur Kalan Bir Kişi Kurtarıldı

Muğla Seydikemer'deki Saklıkent Kanyonu'nda yağış sonrası mahsur kalan Adil A. kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 21:45
Saklıkent Kanyonu'nda Mahsur Kalan Bir Kişi Kurtarıldı

Muğla'da Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yer alan ünlü Saklıkent Kanyonu'nda bir yürüyüş kazası yaşandı. Kayadibi Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan 3 kişi, ani yağışlar sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle iç kısımda mahsur kaldı.

Yardım Çığlığı

Mahsur kalan grup, kendi başlarına bulundukları yerden çıkmayı başaran iki kişinin yardım çağrısı üzerine kurtarma ekiplerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine, AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Kurtarma Süreci

Belirlenen noktada kurulan istasyon sayesinde, AFAD ekipleri kanyona iple inerek Adil A.'yı buldu ve güvenli bir şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı. Yapılan muayenelerde, Adil A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma operasyonu, ekiplerin etkili iş birliği sayesinde büyük bir başarıyla tamamlandı. Bu tür doğa aktivitelerinde dikkatli olunması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

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