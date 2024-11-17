Salahaddin'de DEAŞ Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti

Irak'ın Salahaddin Kentinde DEAŞ Saldırısı

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce yerleştirilen mayınlar, Irak ordusuna ait bir askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Bu saldırı sonucunda 3 Irak askeri hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

Saldırının Ayrıntıları

Irak Savunma Bakanlığı, yaşanan saldırıda hayatını kaybeden askerlerden ikisinin subay, birinin ise er olduğunu açıkladı. Tuzhurmatu İlçe Kaymakamı Zulfikar el-Bayatlı, saldırının Tuzhurmatu'ya bağlı Palkana köyü yakınlarında gerçekleştiğini belirtti. Saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

DEAŞ'ın Tarihçesi

Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılında Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmişti. Bu bölgeler, yıllar içinde düzenlenen operasyonlarla örgütten geri alınmıştı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Ancak, DEAŞ'ın Irak'tan temizlenmesinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmesine rağmen, özellikle söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları devam etmektedir.

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