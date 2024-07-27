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Salahsun Hekimoğlu Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu 74 yaşında vefat etti. Sanat camiası büyük bir kayıp yaşadı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:52
Salahsun Hekimoğlu Hayatını Kaybetti

Salahsun Hekimoğlu'nun Vefatı

Türk sinemasının sevilen isimlerinden biri olan Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayata veda etti. Sanatçı, hem oyunculuk hem de seslendirme alanında önemli başarılara imza atmıştı.

Öğrenim Hayatı ve Kariyer Başlangıcı

Hekimoğlu, 1 Ocak 1950 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan sanatçı, 2003'te Hayat Bilgisi dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Ünlü Yapımlardaki Rolü

Hekimoğlu, Payitaht Abdülhamid, Diriliş: Ertuğrul, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar ve Kavak Yelleri gibi pek çok popüler dizide yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca, 1988 yılından bu yana birçok film ve dizide seslendirme yaptı.

Sendika Açıklaması

Sanat camiasında büyük bir üzüntü oluşturduğu belirtilen Hekimoğlu'nun vefatını Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu. Sendika, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerini paylaştı.

Hekimoğlu, Türk sinemasına yaptığı katkılarla unutulmayacak bir isim olarak anılmaya devam edecektir.

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