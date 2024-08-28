Salda Gölü Dünya Jeolojik Miras Listesi'nde

Salda Gölü, Dünyanın En Önemli Jeolojik Mirası Seçildi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası Listesi'nde yer aldı. Bu prestijli liste, Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS) tarafından başlatıldı ve UNESCO desteği ile hazırlanıyor. Türkiye, bu listeye Salda Gölü'nün yanı sıra Bitlis'teki Nemrut Kalderası ile aday oldu.

Salda Gölü'ndeki Önemli Gelişmeler

Güney Kore'nin Busan şehrinde düzenlenen 37. Dünya Jeolojik Kongresi'nde Salda Gölü'nün listede yer alması müjdelendi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Nizamettin Kazancı, proje kapsamında 2022'de ilk kez açıklanan listenin güncellenmiş halinin bu sabah duyurulduğunu açıkladı. Kazancı, "Nemrut Kalderası'nın neden listede yer almadığını araştıracağız" diye belirtti.

Salda Gölü'nün Korunması için Yeni Fırsatlar

Kazancı, "Salda Gölü, dünyanın en önemli jeolojik miraslarından biridir ve Mars'taki yaşamın yeryüzündeki benzeri olarak gösterilmektedir" dedi. Listeye alınmasının Salda'nın korunmasını artıracağını vurgulayan Kazancı, gelecekte bölgenin turizm merkezi olabileceğini dile getirdi. Bunun için yönetim stratejilerinin dikkatlice planlanması gerektiğini belirtti.

Ziyaretçilere Öneriler

Salda Gölü'nü ziyaret edenlere, hassas alanlara basmamaları ve doğal güzelliği korumaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Turist baskısının sınırlanarak, sürdürülebilir turizm için gerekli önlemlerin alınması gerektiği altı çizildi.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer aldığı açıklandı.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer aldığı açıklandı.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer aldığı açıklandı.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer aldığı açıklandı.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer aldığı açıklandı.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer aldığı açıklandı.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer aldığı açıklandı.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer aldığı açıklandı.

Güney Kore'nin Busan kentinde 37'ncisi düzenlenen Dünya Jeolojik Kongresi'nde, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer aldığı açıklandı.