Salda Gölü'nde Kızıl Geyik Yavru Görüntülendi

Salda Gölü'nde Heyecan Verici Bulgu

Burdur'un Alaköy bölgesindeki Salda Gölü çevresindeki ormanda, ilk kez bir kızıl geyik yavrusu görüntülendi.

DKMP'den Gelen Paylaşım

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımda, "Burdur Yeşilova ilçesi Salda mevkisine yerleştirilen kızıl geyiklerden ilk kez bir yavru görüntülendi" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu paylaşımda yavru geyik ve annesinin fotoğraflarına yer verildi.

Tehlikede Olan Türlerin Korunması

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" çerçevesinde, Salda Gölü’nün çevresine toplamda 23 kızıl geyik salınmıştı. Bu türlerin korunması amacıyla yapılan çalışmalar, doğanın dengesini sağlamak için büyük önem taşıyor.

Burdur'daki Salda Gölü'nün çevresindeki ormanda kızıl geyik yavrusuna rastlandı. Paylaşımda yavru kızıl geyiğin annesinin de görüntüsüne yer verildi.

Burdur'daki Salda Gölü'nün çevresindeki ormanda kızıl geyik yavrusuna rastlandı. Paylaşımda yavru kızıl geyiğin annesinin de görüntüsüne yer verildi.