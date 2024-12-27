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Salda Gölü'nde Kızıl Geyiklerin Ormanda Besin Arayışı

Burdur'daki Salda Gölü çevresine salınan kızıl geyikler, karlı ormanda besin ararken görüntülendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:52
Salda Gölü'nde Kızıl Geyiklerin Ormanda Besin Arayışı

Salda Gölü'nde Kızıl Geyiklerin Sıcak Görüntüleri

Burdur İli'nde yer alan Salda Gölü çevresine yeni salınan kızıl geyikler, karla kaplı ormanda besin ararken keyifli anlar sergiledi. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Yeşilova ilçesindeki ormanlık alanda kaydedilen görüntüler, doğanın güzelliklerini bir kez daha ortaya koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri Görevinin Başında

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, ormanda beslenme alanı arayan iki kızıl geyiği kaydetti. Karla kaplanmış ağaçların arasında dolaşan geyiklerden birinin görüntüsü ise oldukça etkileyici oldu. Bu anlar, DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Bölgeye Yapılan Salınım ve Koruma Projesi

Aynı zamanda Burdur Valiliği, sosyal medya üzerinden bölgede görev yapan jandarma ekibinin karşılaştığı erkek kızıl geyiğin görselini de takipçileriyle paylaştı. DKMP Genel Müdürlüğü, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Salda Gölü çevresine toplamda 23 kızıl geyiği salarak, türün korunmasına önemli bir katkıda bulundu.

Burdur'daki Salda Gölü çevresindeki ormana salınan kızıl geyikler, karda besin ararken...

Burdur'daki Salda Gölü çevresindeki ormana salınan kızıl geyikler, karda besin ararken görüntülendi. Burdur Valiliği de sosyal medya hesaplarından bölgede görev yapan jandarma ekibinin karşılaştığı kızıl geyiğin görselini paylaştı.

Burdur'daki Salda Gölü çevresindeki ormana salınan kızıl geyikler, karda besin ararken...

Burdur'daki Salda Gölü çevresindeki ormana salınan kızıl geyikler, karda besin ararken görüntülendi. Burdur Valiliği de sosyal medya hesaplarından bölgede görev yapan jandarma ekibinin karşılaştığı kızıl geyiğin görselini paylaştı.

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