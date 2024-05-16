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Saldırı hazırlığında olan 2 terörist MİT tarafından etkisiz hale getirildi

Irak’ın Hakurk bölgesinde, üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olan 2 terörist, MİT tarafından yürütülen operasyonlar il etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:36
Saldırı hazırlığında olan 2 terörist MİT tarafından etkisiz hale getirildi

Irak’ta yer alan Hakurk bölgesinde, üslere saldırı hazırlığı içerisinde olan Tufan Koçer" kod adlı Ahmet Bayar ile "Mervan Zerevan" kod adlı Ahmed İbrahim El Ahmed, MİT tarafından yürütülen operasyon sonucunda öldürüldü.

MİT, bu teröristlerin saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti ve bu duruma yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar ile Bayar ve El Ahmed etkisiz hale getirildi.

Öte yandan verilen bilgilere göre, Bayar’ın 2012’de PKK’ya katıldığı ve Suriye’de çeşitli faaliyetlere katıldığı; El Ahmed’in ise Kandil’de suikast eğitimi aldığı da tespit edildi.

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