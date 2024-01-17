Saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin saldırıya geçmeye çalıştıkları bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere karşı güçlü bir şekilde mücadele edildiğini açıkladı.

OPERASYONDA 4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenliği tehdit eden 4 PKK/YPG'li teröristin Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.