Saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist saldırıya kalkıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere güçlü bir karşılık vererek onları etkisiz hale getirdi.

Saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Teröristlerin saldırıya geçmeye çalıştıkları bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere karşı güçlü bir şekilde mücadele edildiğini açıkladı.

OPERASYONDA 4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenliği tehdit eden 4 PKK/YPG'li teröristin Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri  tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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