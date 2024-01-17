Saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist saldırıya kalkıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere güçlü bir karşılık vererek onları etkisiz hale getirdi.
Teröristlerin saldırıya geçmeye çalıştıkları bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere karşı güçlü bir şekilde mücadele edildiğini açıkladı.
OPERASYONDA 4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenliği tehdit eden 4 PKK/YPG'li teröristin Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.