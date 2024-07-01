Salı günü sıcaklık artıyor güneş çarpmasına dikkat!

Temmuz ayıyla birlikte hava sıcaklıkları bir kademe daha yükselecek. İstanbul'da 32°C, İzmir'de 36°C, Bursa'da 33°C ve Balıkesir'de 33°C olarak ölçüldü.

MARMARA BÖLGESİ:SICAKLIKLARDA ARTIŞ

Marmara bölgesinde güneşli günler devam ediyor. İstanbul'da sıcaklık 32°C, Edirne'de 36°C, Çanakkale ve Balıkesir'de 33°C, Kocaeli'nde ise 32°C olacak. Salı ve çarşamba günleri sıcaklık birer kademe artacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

İç Anadolu'da Eskişehir-Konya civarında açık havalar hakimken, Sivas-Kayseri kesiminde kısa süreli yaz sağanakları görülüyor. Rüzgar kuzeyden sert esiyor. Ankara'da 32°C, Eskişehir'de 30°C, Konya'da 28°C, Sivas'ta ise 25°C ölçüldü. Perşembe günü bölgede sıcaklık en yüksek seviyeye ulaşacak.

EGE BÖLGESİ: YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ

Ege bölgesinde de güneşli günler devam ediyor. İzmir'de sıcaklık 36°C'ye ulaşmış durumda. Sahil kesimlerinde rüzgarlar etkisini sürdürüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamakta fayda var.

AKDENİZ BÖLGESİ: SICAK ÇARPMASI RİSKİ

Akdeniz'de sıcak çarpması riski devam ediyor, özellikle Mersin ve Hatay'da bağıl nem çok yüksek seviyelerde. Antalya'da hava sıcaklığı 38°C, Isparta'da 33°C, Kahramanmaraş'ta 34°C, Adana'da ise 37°C. Hissedilen sıcaklık Mersin'de 39°C, Hatay'da 35°C olarak kaydedildi.

KARADENİZ BÖLGESİ :YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Özellikle Bayburt-Artvin arasında ara ara kuvvetli yağışlar görülebilir, bu nedenle tedbirli olunmalı. Batı Karadeniz'de ise hava açık ancak sıcaklık artışı yaşandı. Bolu ve Samsun'da 30°C, Kastamonu'da 28°C, Trabzon'da ise 26°C ölçüldü.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: SU BASKINLARINA DİKKAT

Doğu Anadolu'da Malatya-Erzurum-Ağrı-Ardahan hattında beklenen yaz sağanakları su baskınlarına neden olabilir. Erzurum'da sıcaklık 20°C, Malatya'da ise 29°C olarak ölçüldü. Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır çevresinde yağış bekleniyor, Diyarbakır'da 34°C, Şanlıurfa'da 37°C sıcaklık kaydedildi.