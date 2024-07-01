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Salı günü sıcaklık artıyor güneş çarpmasına dikkat!

Yurt genelinde hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren önemli ölçüde yükselecek. Marmara bölgesinde güneşli günler devam ederken, Ege'de sıcaklık değerleri oldukça yüksek seviyelere çıktı.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 13:52
Salı günü sıcaklık artıyor güneş çarpmasına dikkat!

Temmuz ayıyla birlikte hava sıcaklıkları bir kademe daha yükselecek. İstanbul'da 32°C, İzmir'de 36°C, Bursa'da 33°C ve Balıkesir'de 33°C olarak ölçüldü.

MARMARA BÖLGESİ:SICAKLIKLARDA ARTIŞ

Marmara bölgesinde güneşli günler devam ediyor. İstanbul'da sıcaklık 32°C, Edirne'de 36°C, Çanakkale ve Balıkesir'de 33°C, Kocaeli'nde ise 32°C olacak. Salı ve çarşamba günleri sıcaklık birer kademe artacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

İç Anadolu'da Eskişehir-Konya civarında açık havalar hakimken, Sivas-Kayseri kesiminde kısa süreli yaz sağanakları görülüyor. Rüzgar kuzeyden sert esiyor. Ankara'da 32°C, Eskişehir'de 30°C, Konya'da 28°C, Sivas'ta ise 25°C ölçüldü. Perşembe günü bölgede sıcaklık en yüksek seviyeye ulaşacak.

EGE BÖLGESİ: YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ

Ege bölgesinde de güneşli günler devam ediyor. İzmir'de sıcaklık 36°C'ye ulaşmış durumda. Sahil kesimlerinde rüzgarlar etkisini sürdürüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamakta fayda var.

AKDENİZ BÖLGESİ: SICAK ÇARPMASI RİSKİ

Akdeniz'de sıcak çarpması riski devam ediyor, özellikle Mersin ve Hatay'da bağıl nem çok yüksek seviyelerde. Antalya'da hava sıcaklığı 38°C, Isparta'da 33°C, Kahramanmaraş'ta 34°C, Adana'da ise 37°C. Hissedilen sıcaklık Mersin'de 39°C, Hatay'da 35°C olarak kaydedildi.

KARADENİZ BÖLGESİ :YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Özellikle Bayburt-Artvin arasında ara ara kuvvetli yağışlar görülebilir, bu nedenle tedbirli olunmalı. Batı Karadeniz'de ise hava açık ancak sıcaklık artışı yaşandı. Bolu ve Samsun'da 30°C, Kastamonu'da 28°C, Trabzon'da ise 26°C ölçüldü.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: SU BASKINLARINA DİKKAT

Doğu Anadolu'da Malatya-Erzurum-Ağrı-Ardahan hattında beklenen yaz sağanakları su baskınlarına neden olabilir. Erzurum'da sıcaklık 20°C, Malatya'da ise 29°C olarak ölçüldü. Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır çevresinde yağış bekleniyor, Diyarbakır'da 34°C, Şanlıurfa'da 37°C sıcaklık kaydedildi.

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