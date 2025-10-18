Salih el-Caferavi Stockholm'de Anıldı: Gazze'deki Ölüm ve Protestolar

İsrail destekli çetelerce öldürülen Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi, Stockholm Odenplan'da anıldı; protestocular İsrail'i ve Gazze'deki saldırıları kınadı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 18:50
Salih el-Caferavi Stockholm'de Anıldı: Gazze'deki Ölüm ve Protestolar

Salih el-Caferavi Stockholm'de Anıldı

Anma ve Protesto

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail'in silahlandırdığı çetelerce öldürülen Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi, İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir araya gelen eylemciler, Odenplan Meydanı'nda toplandı ve uygulanan saldırıları protesto etti.

Eylemde, 255'ten fazla gazetecinin ve medya çalışanının öldürülmesi gerekçe gösterilerek İsrail kınandı. Grup adına yapılan açıklamada, Caferavi'nin Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail destekli yasa dışı çeteler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Sloganlar ve Talepler

Eylemciler, "Soykırımı durdurun. Sessizlik öldürüyor" ve "Salih el-Caferavi, Gazze'de İsrail çeteleri tarafından öldürülen gazeteci" yazılı pankartlar taşıdı; "Filistinli gazetecilerle gurur duyuyoruz" ve "Gazze'de soykırım var, susmayacağız" sloganları atıldı. Açıklamada, 2 yıl boyunca Gazze'deki soykırımı dünyaya duyuran gazetecilerden biri olan Caferavi'nin şehit edilerek Gazze'nin sesinin kesilemeyeceği ve İsrail tarafından öldürülen 200'den fazla gazetecinin hesabının sorulması gerektiği vurgulandı.

Eva Myrdal'ın Açıklamaları

Eyleme katılan İsveçli aktivist Eva Myrdal, AA muhabirine ateşkes anlaşmasının önemli olduğunu ancak bunun takip edilmesi gerektiğini söyledi. Myrdal, Barış gelmedi çünkü Filistin sorunu ve Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı sorunu hala çözülmedi. ifadesini kullandı.

Myrdal, İsrail'in yıllarca Filistin halkına soykırım uyguladığını vurgulayarak, Gazze'de barış sağlanması, İsrail'in soykırım yaptığı gerçeğini kapatmaz. Mutlaka İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırım uluslararası mahkemelerde yargılanmalı. dedi.

Olayın Detayları

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Caferavi'yi Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde öldürmüştü. Caferavi'nin, İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken saldırıya uğradığı ve eşyalarının çete mensupları tarafından çalındığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında silahlandırdığı çetelerce öldürülen Filistinli gazeteci...

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında silahlandırdığı çetelerce öldürülen Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı, katılımcılar uygulanan soykırımı da protesto etti. Eylemciler, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında silahlandırdığı çetelerce öldürülen Filistinli gazeteci...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya Gümüşhacıköy'de Kamyonla Çarpışan Araçta 4 Kişi Öldü
2
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yardım ve Yargılama Talepleri
3
SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
4
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
5
İBB Şehir Tiyatroları Sezon Açılışını Gazze'de Öldürülen Çocuklara İthaf Etti
6
Kurtulmuş: 67 Öncesi Sınırlarda Egemen Filistin Devleti Orta Doğu Barışının Kapısı
7
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)