Salih el-Caferavi Stockholm'de Anıldı: Gazze'deki Ölüm ve Protestolar

Salih el-Caferavi Stockholm'de Anıldı

Anma ve Protesto

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail'in silahlandırdığı çetelerce öldürülen Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi, İsveç'in başkenti Stockholm'de anıldı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla bir araya gelen eylemciler, Odenplan Meydanı'nda toplandı ve uygulanan saldırıları protesto etti.

Eylemde, 255'ten fazla gazetecinin ve medya çalışanının öldürülmesi gerekçe gösterilerek İsrail kınandı. Grup adına yapılan açıklamada, Caferavi'nin Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail destekli yasa dışı çeteler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Sloganlar ve Talepler

Eylemciler, "Soykırımı durdurun. Sessizlik öldürüyor" ve "Salih el-Caferavi, Gazze'de İsrail çeteleri tarafından öldürülen gazeteci" yazılı pankartlar taşıdı; "Filistinli gazetecilerle gurur duyuyoruz" ve "Gazze'de soykırım var, susmayacağız" sloganları atıldı. Açıklamada, 2 yıl boyunca Gazze'deki soykırımı dünyaya duyuran gazetecilerden biri olan Caferavi'nin şehit edilerek Gazze'nin sesinin kesilemeyeceği ve İsrail tarafından öldürülen 200'den fazla gazetecinin hesabının sorulması gerektiği vurgulandı.

Eva Myrdal'ın Açıklamaları

Eyleme katılan İsveçli aktivist Eva Myrdal, AA muhabirine ateşkes anlaşmasının önemli olduğunu ancak bunun takip edilmesi gerektiğini söyledi. Myrdal, Barış gelmedi çünkü Filistin sorunu ve Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı sorunu hala çözülmedi. ifadesini kullandı.

Myrdal, İsrail'in yıllarca Filistin halkına soykırım uyguladığını vurgulayarak, Gazze'de barış sağlanması, İsrail'in soykırım yaptığı gerçeğini kapatmaz. Mutlaka İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırım uluslararası mahkemelerde yargılanmalı. dedi.

Olayın Detayları

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Caferavi'yi Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde öldürmüştü. Caferavi'nin, İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken saldırıya uğradığı ve eşyalarının çete mensupları tarafından çalındığı bildirilmişti.

