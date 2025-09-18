Salihli'de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı; İşletme Sahibine 13 Bin TL Ceza

Salihli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
Jandarma baskını sonrası göçmenler Göç İdaresi'ne teslim edildi
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçe merkezindeki bir besihaneye operasyon düzenledi. Baskında, yabancı uyrukluların çalıştırıldığı ve kalacak yer temin edildiği tespit edildi.
Operasyonda 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişilerle ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıslar Manisa İl Göç İdaresine teslim edildi.
İkamet izni olmadan yasa dışı şekilde yabancı uyruklu kişilere yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen işletme sahibi E.M.E (59)'ye 13 bin lira idari para cezası uygulandı.