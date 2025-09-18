Salihli'de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı; İşletme Sahibine 13 Bin TL Ceza

Jandarma, Salihli'de besihaneye düzenlediği baskında 4 düzensiz göçmeni yakaladı; E.M.E (59) isimli işletme sahibine 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:12
Salihli'de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı; İşletme Sahibine 13 Bin TL Ceza

Salihli'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma baskını sonrası göçmenler Göç İdaresi'ne teslim edildi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçe merkezindeki bir besihaneye operasyon düzenledi. Baskında, yabancı uyrukluların çalıştırıldığı ve kalacak yer temin edildiği tespit edildi.

Operasyonda 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişilerle ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıslar Manisa İl Göç İdaresine teslim edildi.

İkamet izni olmadan yasa dışı şekilde yabancı uyruklu kişilere yer temin ederek çalıştırdığı belirlenen işletme sahibi E.M.E (59)'ye 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Doğan Can Çetin Hayatını Kaybetti
2
Aksaray'da vidanjör devrildi: sürücü Muharrem Çağlak hayatını kaybetti
3
Bayrampaşa'da Çocuğa Otomobil Çarptı — Kaza Güvenlik Kamerasında
4
BM Raporu: İsrail İçin Soykırım İddiası ve UAD-UCM’ye Etkisi
5
Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı
6
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı
7
Şarkışla'da 6 Evden Hırsızlık İddiası: 3 Gözaltı, 2 Tutuklandı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)