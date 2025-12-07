Salihli'de Ameliyat Sırasında Kalp Krizi: Op. Dr. İzzettin Türkarslan Hayatını Kaybetti

Genel Cerrahi Uzmanı ameliyat sırasında fenalaştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Türkarslan (55), dün akşam özel bir hastanede gerçekleştirdiği operasyon sırasında aniden fenalaştı.

Türkarslan'a ilk müdahaleyi görev yaptığı hastanedeki meslektaşları yaptı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Op. Dr. İzzettin Türkarslan'ın vefatı, sağlık camiası ve yakın çevresinde derin üzüntüye yol açtı.

Görev yaptığı hastane önünde düzenlenen törende meslektaşları, hastane çalışanları ve sevenleri gözyaşı döktü.

Türkarslan'ın cenazesinin, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.

OP. DR. İZZETTİN TÜRKARSLAN İÇİN GÖREV YAPTIĞI HASTANE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ